Москва, , 22:17 — REGNUM Депутат Госдумы Александр Хинштейн («Единая Россия») не согласен с тем, что многочасовая операция СОБРа в Вешках под Мытищами в Московской области — это позор и непрофессионализм спецназа.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

«На самом деле, любая спецоперация — это очень кропотливая работа, где главный приоритет — не скорость, а безопасность людей», — отметил Хинштейн в ТГ-канале.

Когда СОБР начал операцию, в доме было много родственников «стрелка», поэтому сначала пришлось выводить людей на улицу по одному, кроме того, потребовалось время, чтобы эвакуировать жителей из соседних домов в посёлке, рассуждает он.

Дальше предпринимались безуспешные попытки вступить с Бардановым в переговоры, добавил депутат

«Дом — был выстроен практически, как крепость, где у Барданова хранился большой арсенал оружия, в т.ч. автоматического, а также гранаты. Он изначально занял выгодную позицию, постоянно отстреливаясь. Кинул не менее 10 (!) гранат. Рикошетом — пулей был ранен офицер СОБРа», — отметил Хинштейн.

СОБР постепенно выдавил Барданова с первого этажа на второй, потом — на чердак, при этом постоянно предпринимались попытки вести с ним переговоры, рассказал депутат.

«После обработки светошумовыми боеприпасами — начался пожар. Покинуть дом Барданов отказался», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, дом в коттеджном поселке под Мытищами, в котором укрылся забаррикадировавшийся стрелок, загорелся после обстрела из гранатометов. Стрельба в коттеджном поселке началась в районе 13:00 мск, силовики предприняли несколько попыток штурма.

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