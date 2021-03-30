Приштина, Сербия, 30 марта, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 марта публично заявил о том, что он привился от коронавируса.

Facebook.com/albini2017 Альбин Курти прививается от коронавируса

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик призвал граждан Косово последовать его примеру.

Курти уже переболел COVID-19 и подчеркнул, что он вакцинировался не потому, что обладает такой привилегией, но чтобы призвать всех граждан принять участие в вакцинации. Глава правительства также призвал косоваров к ношению масок и соблюдению других защитных мер.

Согласно социологическим опросам, около трети граждан Косово не верит в эффективность прививок и вообще в существование вируса.

Вечером 28 марта в Косово посредством международного механизма COVAX прибыла партия вакцин от коронавируса объемом 24 тысячи доз.