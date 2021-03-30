Вашингтон, 30 марта, 2021, 20:52 — ИА Регнум. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус остался неудовлетворен докладом международной команды об очагах распространения коронавируса. Гебрейесус призывает тщательнее изучить версию утечки SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском Ухане. Об этом 30 марта сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Несмотря на то, что специалисты ВОЗ считают утечку коронавируса из лаборатории не убедительной гипотезой, требуется более тщательное исследование и анализ данных, поддерживающих эту теорию», — заявил глава организации.

Отмечается, что нужно собрать больше информации, потому что ранее эксперты ВОЗ постоянно сталкивались с трудностями, пытаясь получить первоначальные данные у правительства Китая.

«Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и более всеобъемлющий обмен информацией», — добавил Гебрейесус.

Напомним, что ВОЗ опубликовала на своем сайте 30 марта всеми ожидаемый доклад о первых местах заражений COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2, скорее всего, передался человеку от летучих мышей. Уточняется, что вероятность утечки вируса из лаборатории крайне мала. Также выдвинута гипотеза, что коронавирус распространился через замороженные продукты.