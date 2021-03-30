Мытищи, Московская область, , 20:04 — REGNUM В Московской области восьмой час продолжается операция по поимке 61-летнего мужчины, устроившего стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах — трансляция»

По сообщениям очевидцев, в эти минуты дом стрелка, расположенный в коттеджном посёлке «Новые Вешки» в городском округе Мытищи, охвачен огнём. Пламя поднимается выше кровли.

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Ранее сообщалось, что пожар устроил хозяин жилища, он попытался помешать штурму спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 61-летний пенсионер забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

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