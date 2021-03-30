Мытищи, Московская область, , 19:06 — REGNUM По дому жителя села Вешки в Мытищах (Подмосковье) выстрелили из гранатомёта, сообщает 30 марта Mash.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Telegram-канал опубликовал видео удара из гранатомёта по коттеджу, в котором забаррикадировался Владимир Барданов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спецназ проводит штурм дома, в котором засел Барданов. Он атаковал спецназ, применив не только стрелковое оружие, но и гранаты. Один из бойцов спецназа госпитализирован с ранением в ногу.

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