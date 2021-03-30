Приштина, , 19:50 — REGNUM Пресс-секретарь министра здравоохранения Косово Фаик Хоти 29 марта подтвердил, что вакцинация от коронавируса в крае официально начнется 30 марта, несколько прививок были символически сделаны вечером 29 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, первыми вакцинацию пройдут 15 тысяч работников сферы здравоохранения, занятые как в частных, так и в государственных медицинских организациях. Затем вакцинацию пройдут лица старше 85 лет.

На вопрос о том, открыто ли Косово для российских или китайских вакцин, как Албания, Хоти заявил, что в настоящий момент в Приштине ориентируются на приобретение вакцин, одобренных Европейским агентством по лекарственным средством, в будущем будут рассматриваться и другие вакцины, за исключением вакцин из России и Сербии.

Сейчас в Косово готовятся к заключению соглашения о закупке вакцин у американской компании Pfizer.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Италии пообещал Косово помощь с вакцинами от COVID-19