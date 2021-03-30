Глава ВОЗ оценил лабораторную версию происхождения COVID-19
Женева, Швейцария, 30 марта, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Лабораторная версия происхождения коронавируса нового типа нуждается в дополнительной проверке, данная в докладе ВОЗ оценка этой версии недостаточна.
Rosminzdrav.ru
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Об этом 30 марта сообщил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя вчерашний доклад экспертов организации с версиями происхождения SARS-CoV-2.
«Группа побывала в ряде лабораторий в Ухане и проверила возможность того, что вирус попал в человеческую популяцию из-за лабораторного инцидента. Однако я не считаю эту оценку достаточно обширной».