Женева, Швейцария, 30 марта, 2021, 18:52 — ИА Регнум. Лабораторная версия происхождения коронавируса нового типа нуждается в дополнительной проверке, данная в докладе ВОЗ оценка этой версии недостаточна.

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Об этом 30 марта сообщил журналистам генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, комментируя вчерашний доклад экспертов организации с версиями происхождения SARS-CoV-2.