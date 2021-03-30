Москва, 30 марта, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Испытания вакцины от коронавируса среди несовершеннолетних могут начаться в России в ближайшие месяцы. Об этом сообщил 30 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА REGNUM Шприц с набранной дозой вакцины Гам-КОВИД-Вак

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"Буквально на этой неделе обсуждались клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста. Здесь есть особенности, и мы к этому готовимся», — сказал он в эфире Первого канала.

Руководитель Минздрава отметил, что приступить к клиническим исследованиям вакцины будет возможно «в ближайшие два месяца».

Напомним, в России на сегодняшний день зарегистрированы для применения три вакцины от коронавируса: «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» производства научного центра «Вектор» и «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова.