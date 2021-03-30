Брюссель, 30 марта, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Германия выступает за то, чтобы ЕС одобрил российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» к применению, пишет 30 марта.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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Между тем Франция и Польша выступают против этой идеи. Французское издание отмечает, что в скором времени Еврокомиссия начнёт переговоры с «Российским фондом прямых инвестиций» о поставке в ЕС «Спутника V».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спутник V» пока не получил одобрения к применению на территории ЕС со стороны Европейского агентства лекарственных средств.