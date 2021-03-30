Волгоград, 30 марта, 2021, 16:57 — ИА Регнум. 18 300 комплектов вакцины «Спутник V» поступили в Волгоградскую область 30 марта. Препарат распределили между всеми прививочными центрами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

75.ru Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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С начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступило более 104 тысяч комплектов вакцины. Завершили иммунизацию уже свыше 57 тысяч жителей, первый компонент получили более 77,6 тысячи добровольцев. Активнее всего вакцинируются пенсионеры — 53% от провакцинировавшихся это граждане старше 60 лет.

Вакцинация проходит в 57 прививочных центрах, открытых на базе медицинских учреждений. Ещё 10 мобильных бригад выезжают в отдалённые сёла.