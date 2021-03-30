Австрия закупит миллион доз «Спутника V»
Вена, 30 марта, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Один миллион доз российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» закупят власти Австрии в апреле, сообщает 30 марта ОЕ24.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцина «Спутника V»
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По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, геополитика не должна мешать вопросу обеспечения людей вакцинами. Вопрос не в стране-производителе, а в эффективности препарата.
«С февраля мы находимся в хорошем диалоге с российской стороной, за что я очень благодарен. Если Австрия получит дополнительно один миллион доз вакцины, будет возможно более раннее возвращение к нормальной жизни и мы сможем спасти множество жизней и рабочих мест».