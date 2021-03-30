Москва, 30 марта, 2021, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, на торгах в Европе нефть торгуется в минусе. Цена на нефть марки Brent снизилась на 1,85%, до $63,81 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Цена снижается на фоне укрепления доллара из-за роста доходности десятилетних облигаций до 1,77%.

Также фокус внимания участников рынка сместился на ожидаемую встречу ОПЕК+, которая пройдет 1 апреля. Ожидается, что в нынешних условиях альянс сохранит квоты без изменений.

При восстановлении цены от минимума $60,24 (23 марта 2021 года) покупатели за четыре попытки не смогли пройти зону $65,00−65,50 за баррель.

Американский доллар внес коррективы в их план, что пришлось отступать от достигнутого максимума $65,45.

Им нужно защитить уровень $62,35, иначе рынок ожидает обновление минимума $60,24 за баррель Brent до конца недели», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть Brent снова стремится к отметке $68