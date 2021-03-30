Москва, , 13:01 — REGNUM Сегодня, 30 марта, нефть марки Brent снижается на 0,4%, при этом уверенно удерживаясь выше важнейшего уровня поддержки в $64,00 за баррель и демонстрируя явное стремление вернуться к более высоким ценовым значениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Особенно интересно, что все это происходит на фоне разблокировки Суэцкого канала и возобновления поставок нефти через него с Ближнего Востока и из России. Видимо инвесторы уже оценили «освобождение» огромного контейнеровоза Ever Given из песчаного плена.

Они решили, что встреча мониторингового комитета ОПЕК+, которая должна состояться всего через несколько дней 1 апреля, гораздо важнее и ее потенциальный позитив перевешивает краткосрочный негатив от восстановления предложения нефти.

Макроэкономические данные в странах G7, тоже высказываются в пользу более высоких цен на нефть, деловая активность в производственных секторах еврозоны, США и Великобритании в марте достигла многолетних максимумов, способствуя росту спроса на энергоносители.

Так что теперь главное, чтобы ОПЕК+ 1 апреля не разочаровал ожидания рынка и позволил котировкам расти к уровню сопротивления $68,50 за баррель Brent.

А до тех пор цены, вероятно, будут находиться в боковом коридоре $64,00−65,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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