Бейрут, 30 марта, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Вакцинация от COVID-19 с использованием российского препарата «Спутник V» началась в Ливане. Об этом 30 марта сообщает местный новостной портал Lebanon Debate.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Уточняется, что вакцинация российским препаратом официально была начата в головном здании ливанской национальной авиакомпании МЕА на территории международного аэропорта Бейрута.

Первым прошел вакцинацию «Спутником V» министр транспорта Ливана Мишель Наджар, первую дозу вакцины ему ввел в присутствии журналистов министр здравоохранения страны Хамед Хасан.

Отметим, на сегодняшний день в Ливане за все время пандемии выявлено в общей сложности свыше 462,3 тыс. носителей коронавируса при более чем шести тыс. скончавшихся от COVID-19.