Москва, 30 марта, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Планы правительства Австрии по закупке российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» разрушают миф об «агрессивной России» и о том, что ее необходимо изолировать. Об этом 30 марта написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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"Что сейчас творится в недрах евросоюзовской бюрократии, даже страшно себе представить. Рушится мифологема, которая выстраивалась годами, об агрессивной России и необходимости ее изоляции», — отметила Захарова, говоря о заявлении канцлера Австрии Себастьяна Курца о том, что австрийские власти намерены закупить 1 млн доз российского препарата «Спутник V».

Также Захарова подчеркнула, что девизом российской политики в действии является «сотрудничество на взаимовыгодной и взаимоуважительной основе» и обратилась с призывом перестать прислушиваться к «брюссельским идеологам», так как, по ее мнению, их «философия неактуальна».

Отметим, ранее австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что правительство страны ведет переговоры с Россией о закупке 1 млн доз препарата «Спутник V».