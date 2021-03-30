Тбилиси, , 14:24 — REGNUM В Грузии начала ухудшаться эпидемиологическая ситуация, поэтому в стране необходимо ужесточить контроль за тем, чтобы население соблюдало карантинные нормы. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 30 марта заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе на брифинге после совещания штаба по противодействую пандемии.

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«К сожалению, эпидситуация в стране ухудшается. Показатель заболеваемости был небольшим за последние две недели, но наблюдается тенденция к ухудшению. Особенно примечательным показателем сегодня является количество выявленных новых случаев», — сказал врач.

По мнению Гамкрелидзе, это происходит из-за пренебрежительного отношения населения к мерам профилактики пандемии. Он сообщил, что в ходе совещания штаба премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил соответствующим ведомствам строже следить за соблюдением рекомендаций врачей.

Гамкрелидзе также подчеркнул, что дополнительные карантинные ограничения вводить не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии, согласно официальным данным на 30 марта, за время пандемии выявили 281 145 носителей коронавируса. Из них победили инфекцию 272 899 человек, скончались 3773 пациента с COVID-19.

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