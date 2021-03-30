Мытищи, Московская область, , 13:54 — REGNUM Оружие у стрелка из Мытищ могло остаться после ликвидации его частных охранных предприятий. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.

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Ранее житель посёлка Новые Вешки Владимир Барданов владел несколькими предприятиями, одним автосервисом и двумя ЧОПами. Эти организации за последние два-три года были ликвидированы.

Вероятно, с тех пор у мужчины осталось оружие. Сотрудники полиции пришли к нему 30 марта, чтобы задержать за нелегальную торговлю оружием.

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