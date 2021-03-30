Мытищи, Московская область, , 13:37 — REGNUM Арсенал нелегального оружия, включая гранаты, может находиться в доме жителя подмосковных Мытищ, который открыл огонь по прохожим. Об этом сообщает 30 марта телеграм-канал Mash.

Следите за развитием событий в трансляции: «Неизвестный забаррикадировался в доме в Мытищах – трансляция»

Отмечается, что мужчина «палит из автомата и кидает гранаты», огонь он ведёт из окон частного дома в коттеджном посёлке Новые Вешки. Дом оцепили силовики, данных о пострадавших нет.

Стрелку 61 год, его хотели задержать за незаконную торговлю оружием, но мужчина решил держать оборону. Он забаррикадировался в доме.

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