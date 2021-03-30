Москва, , 10:03 — REGNUM На старте недели 29 марта нефть изначально просела в ответ на новость о разблокировке Суэцкого канала, заявил корреспонденту директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Однако после кратковременной реакции цены перешли к росту, хотя и не смогли закрыться над уровнем $65 за баррель. Сегодня, 30 марта, в ходе утренних торгов Brent пытается удержаться на плаву, продолжая целиться на двадцатидневную скользящую среднюю, которая выступает в роли локального сопротивления в зоне $66,65.

Внимание трейдеров сейчас переключается на встречу ОПЕК+, которая состоится 1 апреля. За день до этого пройдет заседание мониторингового комитета. Ссылаясь на недавнее возобновление локдаунов в Европе, участники рынка ставят на то, что альянс сохранит действующие ограничения по добыче в мае.

Предпосылки к такому решению есть — вчера появились сообщения, что Саудовская Аравия не планирует изменений в квотах, включая добровольное сокращение производства на 1 млн баррелей в день.

В преддверии этого события игроки будут вести себя осторожно, а потенциал роста Brent останется ограниченным, особенно учитывая продолжение подъема доллара, который не устает обновлять максимумы 2021 года.

Доходность долговых бумаг США снова растет, подогревая защитный спрос на USD, а это в свою очередь давит на сырьевой сегмент.

На этом фоне в ближайшее время Brent вряд ли удастся совершить уверенный пробой вышеупомянутой скользящей средней. Более того, не исключены продажи на новых попытках роста с целью сокращения рисков перед встречей экспортеров ОПЕК+», — считает эксперт.

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