Москва, 30 марта, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Сегодня, 30 марта, нефть марки Brent снижается на 0,4%, при этом уверенно удерживаясь выше важнейшего уровня поддержки в $64,00 за баррель и демонстрируя явное стремление вернуться к более высоким ценовым значениям, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Особенно интересно, что всё это происходит на фоне разблокировки Суэцкого канала и возобновления поставок нефти через него с Ближнего Востока и из России. Видимо, инвесторы уже оценили «освобождение» огромного контейнеровоза Ever Given из песчаного плена.

Они решили, что встреча мониторингового комитета ОПЕК+, которая должна состояться всего через несколько дней, 1 апреля, гораздо важнее и ее потенциальный позитив перевешивает краткосрочный негатив от восстановления предложения нефти.

Макроэкономические данные в странах G7, тоже высказываются в пользу более высоких цен на нефть, деловая активность в производственных секторах еврозоны, США и Великобритании в марте достигла многолетних максимумов, способствуя росту спроса на энергоносители.

Так что теперь главное, чтобы ОПЕК+ 1 апреля не разочаровал ожидания рынка и позволил котировкам расти к уровню сопротивления $68,50 за баррель Brent.

А до тех пор цены, вероятно, будут находиться в боковом коридоре $64,00−65,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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