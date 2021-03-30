Варшава, , 12:38 — REGNUM Полузащитник сборной Польши по футболу и московского клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусной инфекцией. Об этом 30 марта сообщил пресс-секретарь Польского футбольного союза Якуб Квятковский на своей странице в соцсети Twitter.

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Также он указал, что у другого игрока польской сборной — хавбека Камила Пятковского — тест на SARS-CoV-2 тоже показал положительный результат.

«Сборная Польши прошла дополнительные тесты на наличие коронавируса. К сожалению, результаты Гжегожа Крыховяка и Камила Пятковски оказались положительными», — говорится в сообщении Квятковского.

Отметим, в результате этого число выявленных в составе сборной Польши по футболу игроков выросло до четырех, ранее коронавирусом заразились полузащитник Матеуш Клих и голкипер Лукаш Скорупский. В связи с этим Польский футбольный союз ведет с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переговоры о возможности проведения матча отборочного турнира чемпионата мира с участием сборных Польши и Англии, который намечен на 31 марта.