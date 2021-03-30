Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Настоящее весеннее тепло в Санкт-Петербург, уставший от затянувшейся в этом году зимы, придет лишь во второй половине апреля. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал главный синоптик города Александр Колесов.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

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Но до этого Северной столице предстоит пережить очередное похолодание, когда в ночные часы температура воздуха может опускаться ниже нулевой отметки, а днем будет составлять 5−7 градусов тепла. Затем, во второй половине апреля, в городе резко потеплеет, и дневная температура превысит 10 градусов. В среднем ожидается плюс 12−17 градусов.

Что же касается прогноза погоды на летний период, то специалист обнадёжил петербуржцев: холодного лета в этом году не ожидается. «Холодные периоды с отрицательной аномалией в этом году просто-напросто не просчитаны», — сказал Колесов. Температура воздуха летом будет в пределах климатической нормы или даже выше ее.