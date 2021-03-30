Москва, , 11:41 — REGNUM Средний возраст легковых машин в России составляет почти 14 лет. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Отмечается, что на 1 января 2021 года численность легковых автомобилей в России составляет 45 млн экземпляров. За прошедшие 10 лет количество машин увеличилось в стране на 12 млн экземпляров, то есть на 36%.

При этом в России за прошедшие 10 лет резко сократилась численность машин в возрасте до трёх лет — с 16% до 10%. Доля автомобилей в возрасте от четырех до шести лет уменьшилась с 17% до 9%. Сократилось также количество машин старше 20 лет. Если десять лет назад доля таких машин в России составляла 24%, то на 1 января 2021 года она составила 21%.

В России зафиксирован рост доли легковых машин в возрасте от семи до десяти лет (с 16% до 22%), автомобилей от 11 до 15 лет (с 16% до 23%), а также легковушек в возрасте от 16 до 20 лет (с 11% до 15%).

Напомним, в феврале 2021 года в Москве продажи подержанных автомобилей снизились на 3,1%, до 20,8 тыс. экземпляров.

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