Москва, , 09:14 — REGNUM Способы, как наиболее выгодно и быстро продать машину, назвали эксперты «СберАвто» 29 марта в интервью РИА Новости.

Так, эксперты советуют продавать автомобили весной, что связано с высоким спросом на вторичном авторынке именно в это время года.

«В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках», — сообщили эксперты.

Кроме того, эксперты советуют не перекрашивать автомобиль при продаже, поскольку у клиентов это вызывает больше доверия. Любые царапины или повреждения лучше заполировать или покрасить в родной цвет.

При подаче объявления эксперты рекомендуют размещать как можно больше изображений машины, а также оставить подробное описание с перечислением случаев обращения в автосервис. Это может стать дополнительным аргументом для покупателя, поскольку покажет, что машины проходила обслуживание должным образом.

Ранее автоэксперт дал рекомендации, как подготовить автомобиль к экплуатации летом. Так, при наступлении тёплого времени года необходимо сменить резину, провести балансировку колёс и осмотреть тормозную систему машины.

Читайте также: В России 42% автовладельцев планируют продать машину — опрос