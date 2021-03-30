Стокгольм, , 11:17 — REGNUM Вакцина от COVID-19 голландской фармацевтической компании Janssen начнет поставляться в Швецию в середине апреля. Об этом газете Aftonbladet сообщил Ричард Бергстрём, отвечающий за распределение вакцин в Швеции.

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По словам Бергстрёма, первая партия будет насчитывать примерно 68 000 доз препарата.

«Потом постепенно объемы будут нарастать», — отметил Бергстрём в интервью Aftonbladet.

До конца июня Janssen доставит в Швецию около 1,2 миллиона доз вакцины. Бергстрём также заявил, что он «полностью доверяет» новой вакцине.

«Это типичная вакцина в условиях пандемии», — подчеркнул Бергстрём.