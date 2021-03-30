Ницца, Франция, , 10:58 — REGNUM Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози сделал предварительный заказ на поставку российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» для вакцинации городского населения.

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«Да, можно сказать, что так», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего телеканала BFM, сделал ли он предварительный заказ на «Спутник V».

Он также выразил надежду на то, что российская вакцина пройдет апробацию Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в июне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эстрози призвал власти Франции дать ему возможность обеспечить свой регион российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Он отметил, что Ницца является «международной столицей со связями». Это проявилось весной 2020 года в вопросе снабжения масками, которыми власти города смогли обеспечить своих жителей, в отличие от остальной страны.