Тирасполь, , 10:58 — REGNUM В ходе 228 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 118 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 40 182 человек. Из них победили инфекцию 34 832 человека, в том числе за последние сутки — 505.

Всего в ПМР зафиксировали 889 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли 18 человек. Сообщается, что у пациентов были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 783 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 252 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 368 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье с 29 марта началась массовая вакцинация от COVID-19 препаратом, произведенным AstraZeneca. В первую очередь прививки делают медицинским работникам.

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