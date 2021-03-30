Пекин, , 09:51 — REGNUM В Китае представлен кроссовер Ford Equator с трехрядным салоном. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Новинка предназначена исключительно для рынка КНР. Отмечается, что первые товарные автомобили уже поступили к дилерам Ford.

Автопроизводители оснастили кроссовер девятью подушками безопасности, антиблокировочной системой, электронным контролем устойчивости, цифровой «приборкой», инновационным информационно-развлекательным комплексом с большим тачскрином и панорамной крышей с электрическим люком.

Длина Equator равна 4905 мм, а межосевое расстояние составляет 2865 мм. Под капотом модели функционирует турбомотор рабочим объёмом два литра производительностью 224 л. с. Он агрегатируется с восьмискоростной автоматической трансмиссией.

Ранее команда Ford провела дорожные испытания прототипа полноразмерного электрического пикапа F-150. Ожидается, что дальность хода электрокара при полностью заряженном аккумуляторе составит 482,8 км.

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