Вашингтон, , 11:47 — REGNUM Американская компания Ford временно остановила два завода из-за нехватки электронных компонентов для автомобилей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Из-за нехватки микросхем остановлены заводы Ford в Кёльне, Германия, а также в Луисвилле, США. В Ford добавили, что на некоторых других предприятиях продолжается сборка автомобилей в неполной комплектации. Ожидается, что недостающие компоненты для этих автомобилей будут получены в течение нескольких недель. Ранее в Ford представили прогноз на 2021 год, свидетельствующий, что годовая прибыль компании может снизиться на сумму от $1 млрд до $2,5 млрд из-за нехватки микросхем.

Проблемы с поставками микросхем для автомобильной промышленности являются результатом стечения нескольких факторов. Вследствие снижения спроса из-за пандемии новой коронавирусной инфекции в первой половине 2020 года автомобилестроительные компании снизили объёмы производства, сократив объёмы закупаемых чипов. Автомобильный рынок начал восстанавливаться к концу года, однако производители микросхем не успели переориентировать цепочки поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале глава Федерации производителей автомобильного оборудования (FIEV) Клод Чам заявил, что из-за нехватки микросхем в первом квартале 2021 года объёмы производства сократятся от 650 тысяч до одного миллиона автомобилей.

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