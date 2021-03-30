Слова Байдена о Путине в Кремле сочли оскорблением главы государства
Москва, 30 марта, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Слова президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина являются оскорблением главы государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, сильно ли заявление главы Белого дома задело Путина, в интервью «Аргументам и фактам» подчеркнул, что речь идёт о заявлении, которое было сделано в адрес главы государства, поэтому личное восприятие здесь вторично.
Он также напомнил, что президент РФ выступил с инициативой об открытом разговоре, которая, по словам пресс-секретаря российского лидера, осталась без ответа со стороны Вашингтона.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта президент США Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает российского лидера Владимира Путина «убийцей». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что заявления Байдена означают, что американский лидер «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией. Песков подчеркнул, что дальше Кремль будет исходить именно из этого.