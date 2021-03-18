Вашингтон, 18 марта 2021, 15:46 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден пытается начать войну в России. Такое мнение высказали подписчики республиканеца Джоша Барнетта, который после нашумевшего провокационного интервью американского президента поинтересовался на этот счёт в Twitter.
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Подписчик StarChaser777 уверен, что глава Белого дома хочет втянуть народ «в войну на два фронта на материковой части США с Китаем, занимающим западное побережье, и Россией, занимающей восточное побережье».
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Ещё один пользователь считает подобные действия Байдена «классическим способом отвлечься от бытовых проблем».
«Я ожидаю гражданской войны, а не межконтинентальной», «Не знаю, но Путин мне нравится куда больше, чем Байден» — вот еще несколько высказываний пользователей.
Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского лидера Владимира Путина «убийцей».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие слова главы Белого дома о главе Российского государства «очень плохими». По его словам, заявления Байдена означают, что американский лидер «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией. Песков подчеркнул, что дальше Кремль будет исходить именно из этого.
В этой связи посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций «с целью анализа перспектив дальнейших отношений России и США».