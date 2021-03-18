Вашингтон, , 15:46 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Джозеф Байден пытается начать войну в России. Такое мнение высказали подписчики республиканеца Джоша Барнетта, который после нашумевшего провокационного интервью американского президента поинтересовался на этот счёт в Twitter.

Ранее по теме: В Госдуме считают, что обвиняющий Путина Байден сошел с ума

«Да, Байден любит войну», — написал в комментарии пользователь @BarnettforAZ.

Подписчик StarChaser777 уверен, что глава Белого дома хочет втянуть народ «в войну на два фронта на материковой части США с Китаем, занимающим западное побережье, и Россией, занимающей восточное побережье».

«Похоже, на самом деле Байден пытается развязать несколько войн. Таков путь воинствующего существа», — подчёркивает Erminio Marini.

Читайте также: Володин: Байден оскорбил Путина и граждан РФ

«Соединённые Штаты не могут даже навести порядок на своём заднем дворе (Южная Америка), и захотят ли они начать войну против страны, у которой больше всех ядерных боеголовок в мире? Удачи!» — высказался другой подписчик.

Ещё один пользователь считает подобные действия Байдена «классическим способом отвлечься от бытовых проблем».

«Создайте внешнего врага, когда экономика находится в катастрофическом состоянии», — добавил он.

«Я ожидаю гражданской войны, а не межконтинентальной», «Не знаю, но Путин мне нравится куда больше, чем Байден» — вот еще несколько высказываний пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джозеф Байден заявил в интервью телеканалу ABC News, что считает своего российского лидера Владимира Путина «убийцей».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие слова главы Белого дома о главе Российского государства «очень плохими». По его словам, заявления Байдена означают, что американский лидер «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией. Песков подчеркнул, что дальше Кремль будет исходить именно из этого.

В этой связи посол РФ в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций «с целью анализа перспектив дальнейших отношений России и США».