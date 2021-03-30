Санкт-Петербург, 30 марта, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В период с 22 по 28 марта в Петербурге первую часть вакцины от коронавируса получили 31 228 человек. Это на 48,7% больше, чем за предыдущую неделю, с 15 по 21 марта. Всего в Петербурге, по данным на 29 марта, вакцинировано 359 843 человека, из них 272 319 жителей полностью завершили цикл вакцинации.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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"После проведения более 630 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки», — говорится в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции.

Этот орган и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний, привиться от коронавирусной инфекции в связи с появлением в мире новых штаммов вируса и началом третьей волны эпидемии в ряде стран Европы, в том числе в соседней Финляндии

Добавим, что с начала прививочной кампании в город поступило 465 842 комплекта вакцины, в поликлиниках на вечер 29 марта оставалось 49 999 комплектов.