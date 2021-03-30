Киев, , 09:18 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 10 533 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным министерства, за сутки в стране госпитализированы 2597 человек, 286 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество подтверждённых случаев заражения выявлено в Киеве и Львовской области — 1422 и 961 случай соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 662 942 случая заражения, 32 418 случаев заражения завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 8346 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 178 пациентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что медицинская система страны способна выдержать примерно 24 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.

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