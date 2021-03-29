Киев, , 09:17 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 8346 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом 29 марта сообщила пресс-служба минздрава страны.

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По данным пресс-службы, за сутки на Украине госпитализированы 3129 человек, 178 пациентов скончались от последствий, вызванных COVID-19.

Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено во Львовской, Харьковской и Одесской областях — 820 и по 664 случая соответственно.

Всего за время пандемии на Украине зафиксировано 1 млн 652 409 случаев заражения, 32 132 случая заражения завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине подтвердили почти 12 тыс. случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 203 пациента скончались от осложнений, вызванных заболеванием.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация в стране проходит почти вдвое медленнее запланированного.

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