Сухум, , 08:45 — REGNUM 22 новых случая заражения коронавирусом выявили в Абхазии в течение 29 марта. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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«За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 151 человека, диагноз COVID-19 подтверждён у 22 из них», — сообщили в штабе.

Всего, согласно официальным данным, в медучреждениях республики разместили 68 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. В тяжёлом состоянии из них — семь человек.

С начала пандемии в Абхазии выявили 13 385 носителей SARS-CoV-2. Из них 12 860 победили инфекцию. Всего в стране скончались 212 пациентов с диагнозом COVID-19.

В течение 28 марта в Абхазии выявили 45 носителей SARS-CoV-2 в результате 160 исследований.

Стоит отметить, что в Абхазии оперативный штаб по борьбе с пандемией, несмотря на низкие темпы распространения коронавируса в республике, выступает за сохранение карантинных мер.

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