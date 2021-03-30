Москва, 30 марта, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В России молоко может подорожать на 10−15%, об этом, как пишут «Известия», говорится в письме Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Иван Шилов ИА REGNUM Молоко

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Отмечается, что производители обратились в правительство с просьбой пересмотреть часть положений уже одобренной «Концепции расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию тары».

Так, согласно новой концепции, с 1 января 2022 года производители должны будут перерабатывать всю выпущенную в оборот упаковку. Кто не готов заниматься утилизацией самостоятельно, должны будут платить экологический сбор по двойному нормативу.

Вместе с тем, считают авторы письма, в РФ не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора, это делает невозможным сбор и переработку всей упаковки. В связи с этим РСПП предложил правительству снизить норму по переработке упаковки до 35% и повышать её постепенно.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Минфин разработал проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающий повышение ставки акциза на сигареты в 2021 году на 20% вместо 4%, как предусмотрено действующей редакцией кодекса.

Министр финансов Антон Силуанов сообщал, что это приведёт к увеличению средней стоимости пачки сигарет на 20 рублей — до 140 рублей. В правительстве рассчитывают, что данная мера принесет в бюджет дополнительно 70 млрд рублей доходов.

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