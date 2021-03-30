Москва, , 08:13 — REGNUM Минивэн KIA Carnival четвёртого поколения будет продаваться в России от 2 599 900 до 3 579 900 рублей в зависимости от версии. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейской компании.

За 2 599 900 рублей российский автолюбитель получит комплектацию Comfort с дизельным мотором, передающим крутящий момент через восьмискоростной «автомат» на передние колёса.

За 3 579 900 рублей можно будет приобрести версию Premium+ с бензиновым двигателем, раздельными кожаными сиденьями с подогревом и вентиляцией на втором ряду. Таким авто полагаются 12,3-дюймовый дисплей для «приборки» и системы мультимедиа, видеокамеры кругового обзора и два люка с электрическим приводом.

Кроме того, данная версия будет оснащена интеллектуальным круиз-контролем, системой удержания в полосе движения и опцией аварийного торможения.

Ранее автопроизводитель KIA зарегистрировал в России кроссовер Sorento четвёртого поколения. Модель выполнена в фирменном стиле марки и получила высококачественную отделку салона и широкий выбор опций.

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