Сеул, , 12:19 — REGNUM Новый лифтбэк KIA Stinge 2022 модельного года на американском рынке будет стоить дороже, чем его китайский конкурент Genesis G70. Это стало известно из документов, представленных одним из дилеров компании KIA в США.

Stinger в версии GT-Line обойдётся автолюбителям в США на 3 000 долларов дороже, чем актуальная модель. В итоге цена новинки составит 37 135 долларов — на 100 долларов больше, чем стоит сейчас седан Genesis G70.

Новый Stinger получит 2,5-литровый турбомотор максимальной мощностью 300 «лошадей». Это на 50 л. с. больше, чем у G70 в базовой комплектации. Также южнокорейский автомобиль будет укомплектован светодиодной головной оптикой, 18-дюймовыми дисками и новой системой мультимедиа.

Ранее компания KIA запатентовала в РФ кроссовер Sorento четвёртого поколения. Среди силовых агрегатов самый производительный — это 2,5-литровый дизельный мотор мощностью 199 «лошадей»

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