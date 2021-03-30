Оттава, , 07:50 — REGNUM Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации направил в канадский минздрав рекомендацию не прививать жителей страны возрастом младше 55 лет препаратом против коронавирусной инфекции от британской компании AstraZeneca, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения.

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«Национальный совещательный комитет Канады по иммунизации в настоящее время рекомендует не использовать вакцину AstraZeneca от COVID-19 взрослым в возрасте до 55 лет», — говорится в сообщении.

По мнению комитета, властям необходимо изучить возможность появления тромбов после прививок этой вакциной. Специалисты организации уже приступили к изучению всех имеющихся данных по образованию тромбов в сосудах у провакцинированных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее запрет на вакцинацию препаратом от AstraZeneca продлили власти Дании. В датском минздраве уточнили, что специалистам необходимо больше времени, чтобы изучить все данные об образовании тромбов у прошедших вакцинацию этим препаратом.