Москва, 30 марта, 2021, 07:46 — ИА Регнум. Пример президента РФ Владимира Путина, привившегося от COVID-19, может придать динамики всему процессу вакцинации. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

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«Конечно, я думаю, его пример придаст динамики всему процессу», — сказал Песков.

По его мнению, люди в России не спешат делать прививки, поскольку «это наши национальные особенности»: «По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам».