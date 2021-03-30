Берлин, , 06:03 — REGNUM Лидеры более чем двадцати стран и международных организаций призвали разработать международный договор для борьбы с пандемиями. Своё обращение они опубликовали 29 марта в немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Среди подписантов обращения — ведущие европейские лидеры — канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Особое внимание они предложили уделить программам иммунизации населения, а также международному партнёрству ACT-Accelerator, запущенному на Западе при участии фонда Билла и Мелинды Гейтс.

«Мы убеждены, что государства должны совместно работать над созданием нового международного договора о заблаговременной подготовке к пандемиям и борьбе с ними», — говорится в опубликованном обращении.

Главной целью договора авторы письма назвали продвижение подхода, который укрепит «национальный, региональный и глобальный потенциал» стран и сделает их более устойчивыми к будущим пандемиям.

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