Нью-Йорк, США, , 23:53 — REGNUM США рассматривают возможность принятия дополнительных мер в отношении КНДР в связи с новыми ракетными испытаниями Пхеньяна. Об этом сообщила на пресс-конференции 29 марта постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Мы консультировались с нашими японскими и южнокорейскими коллегами, провели заседание санкционного комитета, и мы рассматриваем дополнительные действия, которые мы можем предпринять здесь, в Нью-Йорке», — сказала она.

25 марта Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. По данным японских военных, ракеты преодолели расстояние около 450 километров и упали в море за пределами эксклюзивной экономической зоны Японии.

В Госдепартаменте США заявили, что действия КНДР дестабилизируют ситуацию в регионе и мире в целом, а также нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

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