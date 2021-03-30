Веллингтон, , 05:46 — REGNUM В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Отмечается, что оба зараженных прибыли в стране из Индии. Инфекцию у них выявили в ходе прохождения обязательного карантина в специальном учреждении города Окленда. Случаев локального распространения COVID-19 в Новой Зеландии за 29 марта не фиксировалось.

В ведомстве добавили, что на новозеландской границе в среднем выявляют около четырех инфицированных ежедневно. В настоящее время в Новой Зеландии числится 80 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 2139 носителей SARS-CoV-2.