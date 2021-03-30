Сараево, , 03:35 — REGNUM В Боснии и Герцеговине за прошедшие сутки зафиксировали рекордное число пациентов, умерших от осложнений COVID-19 — 93 человека, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Предыдущий рекорд по числу умерших от болезней, вызванных коронавирусом нового, составлял 86 человек — его зафиксировали 22 декабря 2020 года. Всего с начала пандемии в республике от осложнений COVID-19 скончались 6427 человека.

Также за 29 марта в Боснии и Герцеговине выявили еще 856 носителей коронавируса. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 165 787.