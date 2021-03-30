Тегеран, , 07:22 — REGNUM 29 марта пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки 81 иранец умер от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 62 478. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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По словам Лари, за последние 24 часа было выявлено 9 310 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1157 человек госпитализированы. Она отметила, что с учетом 81 новой смерти общее число погибших от COVID-19 по стране возросло до 62 478.

Лари также подчеркнула, что 1 600 488 пациентов из общего числа 1 864 984 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, около 3940 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Далее она сообщила, что на данный момент по всей стране было проведено 12 682 968 диагностических тестов по обнаружению вируса.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила свыше 127 миллионов человек по всему миру, из них более 2 790 000 человек погибли.