Приштина, Сербия, 30 марта, 2021, 20:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 29 марта совместно с министром обороны Армендом Мехаем провели встречу с послом США Филипом Коснеттом.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол поздравил Курти с заступлением на пост и выразил удовлетворение в связи с прибытием в республику первой партии вакцин от COVID-19.

Курти поблагодарил посла за визит и за ту роль, которую США сыграли в поставке в Косово первой c начала пандемии партии вакцин посредством международного механизма COVAX и подчеркнул, что США являются незаменимым партнером Косово в преодолении многочисленных вызовов, с которыми сталкивается молодая республика.

Курти и Коснетт обсудили также завершение формирования властных институтов края после досрочных парламентских выборов 14 февраля.