В Литве заявили, что ЕС не нужен «Спутник V»
Брюссель, 29 марта, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Против применения в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выступили в Литве, пишет 29 марта Politico.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцина от коронавируса «Спутник V»
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»
Издание приводит высказывание и. о. посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса.
«Литва твёрдо убеждена, что только разрешённые Европейским агентством лекарственных средств вакцины должны быть частью цифрового «зелёного» сертификата».
Он заявил, что Евросоюзу нужно увеличивать производство европейских вакцин, поскольку в них вкладывались деньги. Он упомянул германские компании CureVac и BioNTech. «Спутник V» он назвал «неутверждённой» вакциной.