Брюссель, 29 марта, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Против применения в ЕС российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» выступили в Литве, пишет 29 марта Politico.

Дарья Драй ИА REGNUM
Вакцина от коронавируса «Спутник V»

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Издание приводит высказывание и. о. посла Литвы в Евросоюзе Симонаса Шатунаса.

«Литва твёрдо убеждена, что только разрешённые Европейским агентством лекарственных средств вакцины должны быть частью цифрового «зелёного» сертификата».
Шатунас

Он заявил, что Евросоюзу нужно увеличивать производство европейских вакцин, поскольку в них вкладывались деньги. Он упомянул германские компании CureVac и BioNTech. «Спутник V» он назвал «неутверждённой» вакциной.