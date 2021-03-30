Мехико, , 00:46 — REGNUM Правительство Мексики опубликовало новые данные о смертности в стране от COVID-19, согласно которым умерло более 321 тыс. человек. Это на 60% больше, чем считалось ранее, сообщает 29 марта CNN.

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Предполагалось, что в стране от коронавируса умерли 201 429 человек. Однако, согласно полученным отчётам, с начала пандемии и до 14 февраля коронавирус забрал жизни более 294 287 мексиканцев.

С тех было зафиксировано ещё 27 287 новых случаев летального исхода от COVID-19.

Если верить новой информации, то Мексика обгоняет по смертности от COVID-19 Бразилию и выходит на втрое место в мире после США.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта в США число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 превысило 30 миллионов человек.