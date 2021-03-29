Москва, 29 марта, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зарегистрирована Минздравом РФ, передаёт 29 марта Sputnik.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация добровольцев в рамках исследования вакцины «Спутник Лайт»

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Вакцина добавлена в реестр лекарственных средств. Она входит в одну линейку с первой российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее разработчик «Спутника Лайт» — Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи — подал заявку в Минздрав РФ на регистрацию препарата.

«Спутник Лайт» — это раствор для внутримышечного введения. Одна прививочная доза составляет 0,5 мл. Вакцина может храниться год в замороженном состоянии, в виде жидкого препарата — два месяца.