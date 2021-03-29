Москва, 29 марта, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Одним из факторов, стимулирующих в РФ повышение цен на вторичное жилье, стал рост общей деловой активности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта заявила профессор кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Надежда Седова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Недвижимость

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"В 2020 году наибольшими темпами [в цене] росли новостройки, в зависимости от региона их стоимость выросла от 10% до 35%. В то же время стоимость вторичной недвижимости росла меньшими темпами: от 6% до 25%. В настоящее время вторичное жилье просто догоняет первичное по стоимости. Также стимулирующими факторами послужили рост общей деловой активности, всеобщая вакцинация и, следовательно, низкая вероятность повторного локдауна», — сказал Седова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России на рынке жилья сформировался дефицит качественных предложений.